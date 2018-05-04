СМИ узнали о неофициальных черных списках клиентов в банках

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские банки заводят неофициальные черные списки клиентов, не передавая данные в Росфинмониторинг. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Многие клиенты среди физических лиц не настаивают на документальном закреплении отказа, а банки имеют полное право не сообщать пользователям о его причинах. Таким образом, клиент не знает свой статус и может выяснить его только опытным путем, то есть попытавшись провести операцию в других банках.
По информации источника издания, в крупных банках с большой розницей доля полноценных отказов с внесением данных в Росфинмониторинг сейчас не превышает 0,01 процента от общего количества отказов. В результате механизм реабилитации клиентов практически не работает.