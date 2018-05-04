Россия и Турция будут совместно проверять ввозимые турецкие томаты

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. РФ и Турция с 10 мая в морском порту Геленджик будут проводить совместный фитосанитарный контроль турецких томатов, ввозимых в Россию, сообщает Россельхознадзор.

"С 10 мая 2018 года в морском порту Геленджик будет осуществляться совместный с директоратом по продовольствию и контролю министерства продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турецкой республики фитосанитарный контроль партий турецких томатов, ввозимых в Российскую Федерацию", — говорится в сообщении.

Служба также сообщает, что 3 мая состоялись переговоры Россельхознадзора с коллегами из Турции, в ходе которых стороны обсудили технические вопросы касательно предстоящей повторной инспекции российских предприятий-производителей говядины, а также соблюдение данными предприятиями турецкого законодательства в области ветеринарии.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года. С 1 мая Россия снимает ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставляя при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн в год.