Продажи легковушек в России в 2025 году составят 2,23 миллиона штук

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Продажи легковых машин в России в 2025 году составят 2,23 миллиона единиц, но не достигнут исторического максимума 2012 года, следует из стратегии развития автомобильной промышленности РФ.

Распоряжение об утверждении стратегии развития российского автопрома до 2025 года и сам документ опубликованы в пятницу на сайте правительства РФ.

"Объем рынка легковых автомобилей в РФ в 2012 году составил 2,8 миллиона штук, в 2017 году — 1,51 миллиона штук, прогнозируется, что объем рынка легковых автомобилей в 2020 году составит 1,72 миллиона штук, в 2025 году — 2,23 миллиона штук, что меньше исторически максимального значения 2012 года", — говорится в стратегии.

В приложении к документу значится, что показатель продаж 2,23 миллиона легковушек в 2025 году предполагает базовый сценарий. Оптимистичный сценарий предусматривает объем рынка в 2,53 миллиона единиц.

По данным Федеральной службы государственной статистики, производство легковых автомобилей в 2017 году составило 1,34 миллиона единиц.

"По оценке Министерства экономического развития РФ, объем производства в 2020 году составит 1,6 миллиона штук, в 2025 году — 2,21 миллиона штук", — добавляется в документе.