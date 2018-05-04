Правительство утвердило стратегию развития автопрома до 2025 года

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Правительство РФ утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Так, основными целями стратегии являются удовлетворение российскими производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику, рост экспорта автомобильной техники и компонентов, наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих, а также выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта, газомоторной техники.
"Реализация стратегии позволит, в частности, обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40–50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств); рост инвестиций в развитие производства автомобилей и производства автомобильных компонентов на территории России", — отмечает кабмин.