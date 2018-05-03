Москва и Минск обсуждают создание поставщика сухого молока в Белоруссии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Единая компания-трейдер, через которую будут осуществляться поставки белорусского сухого обезжиренного молока в Россию, может располагаться на территории Белоруссии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минсельхоза РФ.
Отвечая на вопрос, будет ли единый трейдер создаваться с нуля, или же он будет отбираться из числа действующих компаний, в российском министерстве сообщили, что данные вопросы еще не решены. "Предполагается, что компания, через которую будут осуществляться поставки сухого обезжиренного молока, будет находиться на территории Республики Беларусь", — добавили в Минсельхозе.
Компания, отметили в министерстве, будет осуществлять поставки только сухого обезжиренного молока из Белоруссии в Россию, причем поставки планируется осуществлять в согласованных объемах. "Единый трейдер будет создан после всех согласований двумя сторонами и проработки вопросов юридического характера", — указали в Минсельхозе.
При этом, по его словам, быстрого решения вопроса ожидать не стоит, поскольку функционирование такой структуры "не совсем укладывается в существующую законодательную базу", могут возникнуть вопросы со стороны антимонопольных органов.