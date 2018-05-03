Челябинский губернатор отчитался о доходах за 2017 год

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая – РИА Новости. Доходы губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в 2017 году снизились на 13 миллионов рублей по сравнению с 2016 годом – до 60,4 миллиона рублей, сообщается на сайте губернатора области.

Уточняется, что в 2016 году доход Дубровского составлял 73,7 миллиона рублей.

"Декларированный годовой доход (за 2017 год) составил 60,4 миллиона рублей", — указывается в размещенной на сайте декларации о доходах, расходах и имуществе губернатора Челябинской области.

В собственности губернатора находится три земельных участка, два жилых дома, дача, квартира, гараж, нежилое помещение, а также доли еще в двух нежилых помещениях. Также в собственности губернатора автомобиль Mercedes-Benz GLE.