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Экономика

Минфин предложил ввести налог на доход самозанятых граждан

17:5803.05.2018
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВ операционном зале инспекции Федеральной налоговой службы РФ в Москве. Архивное фотоВ операционном зале инспекции Федеральной налоговой службы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минфин предлагает ввести в РФ с 2019 года налог на профессиональный доход со ставкой в 3%, который будут платить самозанятые граждане: репетиторы, няни, домработницы, и прочие лица, которые оказывают частные услуги, но сейчас в основном делают это нелегально, рассказал журналистам замминистра финансов Илья Трунин.

Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев предложил проработать в законодательстве понятие самозанятых
"Мы предлагаем для лица, которое не имеет наемных работников и получает доходы от реализации товаров, работ и услуг, за исключением каких-то не подпадающих под это режимов, сделать максимально простой и удобный режим уплаты налога по специальной ставке. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход", — сказал Трунин. Соответствующий законопроект, по его словам, Минфин уже подготовил и в течение месяца планирует опубликовать.

"Ставка такого налога будет около 3% если оказание услуг идёт физическим лицам, а если юридическим лицам – то 6%, чтобы не конкурировать с УСН (упрощенной системой налогообложения – ред.)", — завил он. Минфин планирует, что новый режим заработает с 2019 года – однако пока только в качестве пилотного проекта в отдельных регионах.

Замминистра напомнил, что президент РФ поручил Минфину разработать комфортный налоговый режим для самозанятых граждан, которые сейчас работают в основном вне правового поля. "Мы предлагаем разработать эрзац ККТ (контрольно-кассовая техника – ред.) — мобильное приложение, которое каждый сможет себе установить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, отражать каждый месяц там получаемые доходы и по установленной налоговый ставке уплачивать налог", – рассказал Трунин. Никакими другим налогами или сборами, по его словам, такие доходы уже облагаться не будут.

Вице-президент по стратегическим коммуникациям и развитию корпорации Российский учебник Артем Соловейчик
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Эксперт: из школы должны выходить самозанятые люди
В прошлом году власти уже пытались легализовать самозанятых, предложив им налоговую амнистию, которая продлена до конца текущего года. Однако успеха она не имела: в ее рамках за весь прошедший период на налоговый учёт встало меньше тысячи человек. "Основная проблема в том, что санкции за неуплату налогов — не единственное, что им грозит. Наказание за незаконную предпринимательскую деятельность гораздо серьезнее", — пояснил Трунин.

"Если человека признали виновным в незаконной предпринимательской детальности, то все доходы, которые он получил, признаются нелегальными. А если он их потратил – то это же легализация", – напомнил он. По словам замминистра, решение этой проблемы тоже найдено: Минфин уже внёс в Госдуму законопроект, который разрешает самозанятым не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя – это избавит их от уголовного преследования за незаконную деятельность.

Все, что не запрещено

Авторы законопроекта не планируют устанавливать закрытый перечень видов деятельности, на которые может распространяться новый режим. Наоборот, Минфин планирует определить список работ, которые не будут под него подпадать – это, прежде всего, торговля маркированными товарами, продажа недвижимости. Остальные смогут воспользоваться приложением, независимо от того, зарегистрированы они в качестве ИП, или нет.

Фигура со знаком рубля. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Правительство одобрило законопроект о налогообложении самозанятых граждан
Если индивидуальный предприниматель зарегистрирован в налоговой официально – он сможет выбрать: остаться на прежнем режиме налогообложения (для ИП это патент) или перейти на новый.

"Предельный размер доходов, который должен попадать под этот режим — до 10 миллионов рублей в год", — рассказал Трунин. По его словам, это верхняя граница, которая пока обсуждается. Также пока обсуждаются и ставки налога. "Единственное, что мы категорически не хотим делать – к этому режиму привязывать какую-то фиксированную величину (налога, помимо выплаты в процентах – ред.). Этого ни в коем случае быть не должно", – заявил замминистра.

Как будут распределяться доходы от нового налога – тоже пока неясно. Скорее всего, это будут решать регионы, в бюджеты которых и будут направлены эти средства. "Мы предполагаем, что определённую долю от этих доходов необходимо направить в качестве страховых взносов на медицинское страхование", — заявил Трунин.

Впрочем, существенных доходов бюджетной системы от этого нововведения Минфин не ждет. "Главная цель – это повышение прозрачности", — сказал Трунин. По его словам, разработчики будут считать приложение успешным, если в нем зарегистрируется несколько десятков тысяч человек, и если поступления от зарегистрировавшихся в нем предпринимателей окупят затраты на его разработку.

Налоговый кэш-бэк

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ФНС создает систему лояльности для самозанятых граждан
Огромное количество граждан, которые оказывают мелкие частные услуги, делает практически невозможным контроль в этой сфере, поэтому авторы инициативы и не планируют загружать налоговые органы каким-то дополнительным контролем. Эти функции предлагается возложить на потребителей услуг, которым ФНС за это предложит ряд бонусов.

"На первых порах применения этой системы мы предполагаем, что покупателю будут даны определённые бонусы. Например, как по картам лояльности, за счет начисленных продавцу налогов на профессиональный доход, можно будет дать возможность покупателю уплачивать свои налоги", — рассказал Трунин.

Он пояснил, что система будет работать как кэш-бэк: граждане, оплатившие услугу, к примеру, репетитора, смогут получить по электронному чеку некоторое количество баллов в свой личный кабинет налогоплательщика, и после использовать их для уплаты налогов – например, транспортного или налога на имущество. Таким образом, покупатели будут стимулировать продавцов показывать налоговикам свой доход.

Но основными пользователями системы, по ожиданиям Минфина, станут клиенты платформ по поиску различных профессионалов и вызову такси. По словам замминистра, Минфин уже провел консультации с некоторыми платформами и нашел понимание. В будущем, возможно, работникам даже не придётся самим платить налог – платформа-посредник будет автоматически списывать с него и перечислять в ФНС нужную сумму.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин во время конференции на тему: Налоговая система России: отвечая на вызовы на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Нина Зотина
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Орешкин предложил ввести шестипроцентный налог для самозанятых
Отдельная проблема, которую еще предстоит решить авторам законопроекта — как избежать злоупотреблений: есть риск, что существующие предприятия начнут увольнять своих сотрудников и оформлять с ними договор на оказание услуг как с самозанятыми, чтобы уйти от уплаты налогов и страховых взносов. Однако, по словам Трунина, ФНС научилась бороться с искусственным дроблением бизнеса для снижения налоговой нагрузки. "Практика есть, и если возникнет такая необходимость – предотвратить это проблемы нет" — уверен Трунин.

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