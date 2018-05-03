МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Апробация инструментов, выявляющих резервы повышения производительности труда, пройдет на предприятиях Тюменской области и Пермского края, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Минтруд России является одним из исполнителей программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости". В рамках реализации программы ВНИИ труда Минтруда разработал комплекс диагностических инструментов, направленных на выявление резервов повышения производительности труда на предприятиях.

"Апробация инструментов пройдет на предприятиях Тюменской области и Пермского края. Предприятия–участники программы проведут экспресс-диагностику факторов, влияющих на производительность труда, с применением разработанных НИИ труда инструментов – чек-листов, калькуляторов, бенчмаркинга", — цитируют в пресс-службе Минтруда слова Топилина.

"Будут оцениваться факторы, характеризующие состояние охраны труда, организации труда, ценностно-мотивационной среды и другие. В результате предприятия получат четкое представление о финансовых, экономических, временных потерях, которые можно избежать, и об областях роста в их системах управления", – пояснил глава Минтруда.

По его словам, в случае успешности эксперимента "будет принято решение о включении инструментов в приоритетную программу для широкого применения".

Уточняется, что методическую поддержку предприятиям и администрирование апробации диагностики осуществляют эксперты ВНИИ труда Минтруда.

Реализация приоритетной программы "Повышение производительности труда и поддержка занятости", ответственным исполнителем которой является Минэкономразвития России, началась в 2017 году. Основной целью программы в 2018 году является запуск и реализация программ повышения производительности труда и поддержки занятости в 15 субъектах РФ и на 150 предприятиях с достижением по каждому субъекту РФ прироста производительности труда на 5% и доли трудоустроенных работников с уровнем заработной платы не ниже предыдущего года.