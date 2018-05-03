В Госдуме предложили поддержать из бюджета пострадавших от санкций США лиц

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Комитет по бюджету и налогам предлагает Госдуме принять специальное постановление с рекомендацией правительству РФ поддержать из федерального бюджета граждан и юрлиц, пострадавших от санкций со стороны США.

Соответствующая рекомендация содержится в заключении бюджетного комитета на законопроект "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств", размещенном в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Комитет поддерживает принятие законопроекта в первом чтении и полагает, что в ходе дальнейшей работы над ним "целесообразно обратить дополнительное внимание на влияние санкций на экономику и социальную сферу". При этом в заключении комитета предлагается рассмотреть возможность принятия специального постановления Госдумы с рекомендацией правительству РФ рассмотреть вопрос о поддержке из федерального бюджета тех категорий граждан, компаний и отраслей, "которые наибольшим образом подвержены санкциям".

"Это и граждане, зависимые от импортных лекарств, и компании, осуществляющие деятельность с использованием импортного сырья и оборудования, включая медицинские учреждения, авиационную, космическую и атомную промышленности, металлургические отрасли и связанные с ними моногорода", — поясняет комитет.

Бюджетный комитет допускает, что сделать это можно "как при внесении изменений в федеральный бюджет на текущий финансовый год, так и при подготовке федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". "Учитывая сроки подготовки федерального бюджета профильным комитетам целесообразно уже сейчас совместно с правительством РФ прорабатывать конкретные механизмы помощи",- отмечается в заключении комитета, окончательный вариант которого планируется утвердить в ближайший понедельник.

Законопроект, внесенный главами фракций и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, к которым присоединились и другие депутаты, разработан в целях принятия мер в ответ на санкции США и других стран, введенные против отдельных российских физических и юридических лиц. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.