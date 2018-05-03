В Госдуме предложили поддержать из бюджета пострадавших от санкций США лиц

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Комитет по бюджету и налогам предлагает Госдуме принять специальное постановление с рекомендацией правительству РФ поддержать из федерального бюджета граждан и юрлиц, пострадавших от санкций со стороны США.
Комитет поддерживает принятие законопроекта в первом чтении и полагает, что в ходе дальнейшей работы над ним "целесообразно обратить дополнительное внимание на влияние санкций на экономику и социальную сферу". При этом в заключении комитета предлагается рассмотреть возможность принятия специального постановления Госдумы с рекомендацией правительству РФ рассмотреть вопрос о поддержке из федерального бюджета тех категорий граждан, компаний и отраслей, "которые наибольшим образом подвержены санкциям".
Бюджетный комитет допускает, что сделать это можно "как при внесении изменений в федеральный бюджет на текущий финансовый год, так и при подготовке федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". "Учитывая сроки подготовки федерального бюджета профильным комитетам целесообразно уже сейчас совместно с правительством РФ прорабатывать конкретные механизмы помощи",- отмечается в заключении комитета, окончательный вариант которого планируется утвердить в ближайший понедельник.