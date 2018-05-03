Центробанк подсчитал объем сомнительных операций по выводу средств за рубеж

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сомнительные операции по выводу средств за рубеж в 2017 году составили 96 миллиардов рублей. Это следует из оценки, подготовленной на основе данных департамента финмониторинга и валютного контроля Банка России.

Основным каналом стало авансирование импорта товаров. Оно составило 24% от общего объема сомнительных операций, говорится в оценке регулятора, — 23 миллиарда рублей.

В пятерку крупных каналов также вошли переводы по сделкам с услугами (22%, или 21 миллиард рублей), переводы по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов (20%, или 19 миллиардов рублей), переводы по сделкам с ценными бумагами (14%, или 13 миллиардов рублей) и импорт товаров в рамках Таможенного союза (13%, или 13 миллиардов рублей).

Другие сомнительные операции

Сомнительные операции по обналичиванию денежных средств в прошлом году составили 326 миллиардов рублей. Наибольшая доля из них принадлежит выдаче со счетов физлиц и счетов платежных карт (47%, или 152 миллиарда рублей), а также выдаче на прочие цели и по платежным картам юрлиц (41%, или 135 миллиардов рублей).

В структуре транзитных операций повышенного риска, которые предшествуют обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж и часто сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, наибольшую долю занимает обналичивание денежных средств через счета и платежные карты физлиц — 38%. Продажа денежной наличности торговыми компаниями — 29%. Оптимизация налогообложения при закупках металлолома и ювелирных изделий и продажа денежной наличности туристическими компаниями составили по 11% каждая.

ЦБ планирует регулярно обновлять данные для лучшего информирования поднадзорных организаций.

В прошлом году регулятор более десяти раз накладывал на банки крупные штрафы из-за сомнительных операций.