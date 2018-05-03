В Кремле не считают, что компании пользуются санкциями США для господдержки

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Кремле считают некорректным говорить, что российские компании пытаются воспользоваться санкциями США для получения господдержки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал" и Виктор Вексельберг и его группа "Ренова". Газета " Коммерсант " в четверг сообщила, что "Ренова" направила в правительство обширный список мер поддержки для своих активов — от рефинансирования кредитов до запрета на импорт газировки и минералки.

Отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что некоторые компании сейчас пользуются ситуацией, чтобы решить свои внутренние проблемы, Песков сказал: "Не считаю даже корректной такую постановку вопроса. Вы считаете, что "Ренова" пользуется ситуацией? "Ренова", которая подверглась таким незаконным санкциям? Поэтому постановку вопроса не считаю корректной".