Молдавия выразила интерес к сотрудничеству с ЕС в интеграции рынка газа

БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Молдавия заявила на переговорах с ЕС в Брюсселе о необходимости продолжать сотрудничество для постепенной интеграции рынка газа во внутренний энергетический рынок ЕС, говорится в распространенном в четверг заявлении по итогам Совета ассоциации.

"Молдавия подчеркнула необходимость продолжения сотрудничества в развитии рынков электроэнергии и газа и их постепенной интеграции во внутренний энергетический рынок ЕС на основе новых соединений", — говорится в сообщении.

В марте президент Молдавии Игорь Додон, комментируя обращение спикеров парламентов Молдавии, Украины, Литвы, Латвии и Польши по поводу газопровода "Северный поток-2", заявил, что фактором дестабилизации является не газопровод, а расширение НАТО.

По его словам, сейчас Молдавия получает газ от "Газпрома" и напрямую зависит от транзита через Украину, и если в перспективе сможет получать тот же газ через альтернативные газопроводы, но без рисков транзита, то для республики "это минимизация рисков и укрепление энергетической безопасности".