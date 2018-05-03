В Кремле прокомментировали обращение группы "Ренова" за поддержкой

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает обращение группы "Ренова" Виктора Вексельберга по господдержке в связи с санкциями США, решений пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Газета "Коммерсант" в четверг сообщила, что "Ренова" направила в правительство обширный список мер поддержки для своих активов — от рефинансирования кредитов до запрета на импорт газировки и минералки. По данным издания, перечень рассматривается в профильных министерствах — там, как и в самой группе и ее компаниях, от комментариев газете отказались.

"По-прежнему это тема правительства, и вы знаете, что это оправданно и сформулировано для кабинета министров, поэтому я рекомендую обращаться туда. Тема прорабатывается именно в правительстве, никаких решений пока не принималось", — сказал Песков.