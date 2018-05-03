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Экономика

"Ингосстрах" планирует обсудить на ПМЭФ перспективы для бизнеса и рынка

13:4203.05.2018
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИнгосстрах. Архивное фотоИнгосстрах. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Делегация от "Ингосстраха" планирует в очередной раз посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который в 2018 году пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая; страховая компания надеется на продуктивный диалог с его участниками, который будет способствовать развитию бизнеса страховщика и российского рынка страхования в целом, сообщил РИА Новости генеральный директор компании "Ингосстрах" Михаил Волков.

Вид на Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Делегация от нашей компании вновь планирует в этом году посетить ПМЭФ. Мы надеемся на продуктивный диалог с участниками форума, который будет способствовать как развитию нашего бизнеса, так и страхового рынка в целом", — сказал Волков.

Он отметил, что в рамках ПМЭФ компания получает уникальную возможность встретиться со своими партнерами и клиентами в одном пространстве, сама атмосфера которого располагает к поиску новых векторов развития.

Цифровизация бизнеса

Волков подчеркнул, что ПМЭФ, как один из важнейших индикаторов в оценке состояния российской экономики, имеет для "Ингосстраха" стратегическое значение.

"Ингосстрах" является активным игроком финансового рынка России, и для нас очень важно чувствовать и понимать системные изменения, тренды и вызовы современности", — сказал он.

Посетители на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Так, по словам Волкова, для "Ингосстраха" одной из наиболее актуальных и интересных тем является цифровизация, которая открывает новые возможности для развития бизнеса.

Он рассказал, что "Ингосстрах" активно интегрирует технологические инструменты в бизнес-процессы и реализует проекты с их активным привлечением, а участие в ПМЭФ позволяет обсудить перспективы цифровой трансформации бизнеса и узнать о последних технологических разработках.

Помимо этого, в России на разных стадиях рассмотрения находятся законопроекты, способные изменить конъюнктуру как розничного, так и корпоративного бизнесов, добавил Волков.

"В рамках ПМЭФ мы обсуждаем перспективу данных изменений и оцениваем их потенциал", — отметил он.

Последовательное развитие

Петербургский международный экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Волков также напомнил, что 2017 год был непростым для российского страхового рынка.

"На него повлияли как структурные изменения, связанные с консолидацией и оздоровлением рынка, так и проблемы в некоторых сегментах страхования. Например, ОСАГО находится в состоянии структурного кризиса, который вынуждает страховые компании перераспределять средства для покрытия убыточности", — уточнил он.

Однако, по словам Волкова, несмотря на все трудности, в том числе и на осложнение внешнеэкономической и геополитической ситуации, "Ингосстрах" сохраняет курс на последовательное развитие по всем линиям бизнеса.

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