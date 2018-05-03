Тюменская область — в лидерах по эффективности закупочных систем

ТЮМЕНЬ, 3 май — РИА Новости. Тюменская область вошла в число лидеров эффективности и прозрачности закупочных систем среди регионов Российской Федерации по итогам 2017 года; рейтинг учитывал восемь показателей эффективности, из них в трех номинациях Тюменская область признана лучшей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Он уточнил, что Тюменская область признана лидером в номинациях "Снятие административных барьеров и обеспечение доступности информации о региональной системе государственных закупок", "Оценка профессионализма заказчиков и обеспеченности квалифицированными кадрами", "Исполнение контрактов". Еще в четырех номинациях — "Оценка информационной инфраструктуры региона", "Нормативная база региона", "Оценка осуществления закупочных процедур", "Исполнение требований законодательства о закупках" — региону присвоен высший уровень эффективности.

По информации пресс-службы губернатора, в Тюменской области для повышения качества закупок, осуществляемых органами исполнительной власти и бюджетными учреждениями, с 1 июня 2017 года проведена их централизация. Сумма экономии составила 18% от начальной цены, а количество закупок сократилось со 133 в 2016 году, до 30 — в 2017 году.

"С 2015 года ведется работа по организации и проведению совместных закупок. Начал регион со здравоохранения, ведь больницы ведут закупку однородных товаров. Общая экономия за 2015 — 2017 годы составила 410 миллионов рублей. Практику совместных закупок планируется внедрить и в других сферах", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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