Ъ: Минфин и МЭР поддержали возвращение продаж слабого алкоголя на АЗС

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минфин и Минэкономразвития РФ поддержали идею вернуть продажу слабого алкоголя на автозаправочных станциях (АЗС), пишет в четверг газета "Коммерсант".

По данным газеты, на прошлой неделе глава Независимого топливного союза (объединяет владельцев АЗС) Павел Баженов написал письмо премьеру Дмитрию Медведеву, попросив отменить введенный с 2012 года запрет на продажу на заправках алкоголя крепостью до 16,5%. По мнению Баженова, запрет не привел к уменьшению числа аварий по вине пьяных водителей, но дискриминирует АЗС по сравнению с обычными магазинами.

Это не первая попытка вернуть продажу слабого алкоголя на АЗС, но сейчас шансы на отмену запрета повышаются, пишет издание. Оптовые цены на бензин на прошлой неделе превысили психологическую отметку 50 тысяч рублей за тонну, теперь перед большинством АЗС стоит выбор: либо продавать топливо в убыток, либо повышать розничные цены, рискуя потерять покупателей и навлечь гнев ФАС. Глава Российского топливного союза Евгений Аркуша заявил газете, что сейчас АЗС на топливе почти не зарабатывают. По его словам, возврат алкоголя мог бы существенно увеличить прибыльность АЗС.

Запрет на продажу алкоголя на АЗС вводился в рамках борьбы с ДТП по вине пьяных водителей, при этом в МЭР газете заявили, что "статистика аварийности показывает, что запрет не приводит к поставленной законодателями цели". В Минфине также поддерживают идею отмены запрета, если условия продажи спиртного будут теми же, что и в других магазинах. В министерстве пояснили, что продажа алкоголя на заправках не отличается от продажи в придорожных магазинах, на которые запрет не распространяется. В Минфине заметили, что возврат алкоголя на заправки может повысить рентабельность АЗС и конкуренцию на алкорынке.

При этом замглавы общественного совета при Минтрансе Наталья Агре считает идею возврата спиртного на АЗС странной. Она также подвергла сомнению утверждения, что запрет не оказал влияния на статистику аварийности, учитывая также рост автопарка в РФ. По ее данным, в 2017 году число аварий с нетрезвыми водителями снизилось на 3,4%, до 16,3 тысячи, число погибших в них — на 4,2%, до 4,65 тысячи человек.