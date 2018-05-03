СМИ узнали план Вексельберга по поддержке бизнеса в связи с санкциями

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Попавшая под новые санкции США группа "Ренова" Виктора Вексельберга направила в правительство РФ обширный список мер поддержки для своих активов — от рефинансирования кредитов до запрета на импорт газировки и минералки, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, сейчас перечень рассматривается в профильных министерствах — там, как и в самой группе и ее компаниях, от комментариев газете отказались.

Список послаблений, которые запросила "Ренова", крайне широк, и в случае их принятия они создадут для группы отдельную льготную экономическую среду, отмечает издание. В частности, "Ренова" просит рефинансирования в госбанках полученных на Западе кредитов на 820 миллионов евро под залог 26,5% акций "Русала" без привязки к рыночной стоимости акций алюминиевой компании, "не отражающей их фундаментальную стоимость", а также помощи в рефинансировании кредитов и облигаций по компаниям группы на сумму до 300 миллиардов рублей, если на эти компании распространят "вторичные санкции" и они не смогут обслуживать долги.

Кроме того, "Ренова" просит содействия и преференций в получении госзаказов для своих промышленных и девелоперских активов, различных таможенных льгот. Среди последних, например, заградительные ввозные пошлины для конкурентов новочебоксарского "Химпрома" и нулевые — на сырье для комбината, заградительные пошлины на энергооборудование конкурентов Уральского турбинного завода, а также полный запрет импорта напитков и воды для поддержки "Байкал холдинга". В тарифы "Аэропортов регионов" предложено внести "премию за риск инвестирования" в компании под санкциями в 5%.

Источник газеты, знакомый с ситуацией, указывает, что спектр предложений "Реновы" "максимально широк, поскольку собирали темы по всей группе". По его словам, поддержка государства будет направлена прежде всего на сохранение рабочих мест в компаниях, попавших под санкции или тесно связанных с ними. Сделки M&A, а также меры тарифного и таможенного регулирования если и будут задействованы, то в последнюю очередь.