Telegram отказался провести публичное размещение токенов, узнала WSJ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Мессенджер Telegram решил отказаться от проведения первичного публичного размещения токенов (ICO), пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, причиной для данного решения послужило то, что компания собрала достаточно средств в ходе двух закрытых раундов предпродаж (pre-sale) токенов. Так, Telegram за два закрытых раунда в феврале и марте привлек 1,7 миллиарда долларов от менее чем 200 инвесторов — по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда.

В то же время другой источник сообщил изданию, что причиной для отказа от проведения публичного ICO Telegram могла стать изменившаяся обстановка в нормативно-правовой сфере.

Компания Telegram в марте текущего года сообщала, что собранные средства в результате закрытых предпродаж токенов будут использованы для разработки блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), обслуживания самого мессенджера Telegram и для других целей. При этом отмечалось, что эмитент может организовать еще одно или несколько размещений токенов.