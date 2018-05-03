Telegram отказался провести публичное размещение токенов, узнала WSJ

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Мессенджер Telegram решил отказаться от проведения первичного публичного размещения токенов (ICO), пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В то же время другой источник сообщил изданию, что причиной для отказа от проведения публичного ICO Telegram могла стать изменившаяся обстановка в нормативно-правовой сфере.
Компания Telegram в марте текущего года сообщала, что собранные средства в результате закрытых предпродаж токенов будут использованы для разработки блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), обслуживания самого мессенджера Telegram и для других целей. При этом отмечалось, что эмитент может организовать еще одно или несколько размещений токенов.