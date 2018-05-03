"Они обречены": эксперт предрек судьбу производителей латвийских шпрот

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Рыбная отрасль Латвии и стран Балтии в целом умерла, без российского рынка производители шпрот и прочей продукции обречены на "банкротство и увядание", заявил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с RT.
"Дотации, на которых настаивают предприятия и власти Латвии, от Евросоюза не поступают и вряд ли поступят. Было бы наивно полагать, что налогоплательщики Германии, Франции, Великобритании станут поддерживать рыбную отрасль окраин Евросоюза и тем более укреплять её и растить конкурентов. Россия — единственный рынок сбыта для этой продукции. При его отсутствии они обречены на банкротство и тихое увядание", — отметил Савельев.
Он также уточнил, что Латвия продолжает использовать изношенный флот, доставшийся от СССР, но не располагает средствами на строительство новых судов.
"Они лишены возможности отправляться в дальнее плавание, остаётся ловить рыбу в прибрежных водах, усилия фактически обречены", — добавил эксперт.
"Много предприятий заработало на Дальнем Востоке, в Крыму, в Калининградской области, на Каспийском море. В России выпускается огромное количество шпрот, перекрывая необходимый спрос. Поэтому шанса вернуться на этот рынок и конкурировать с российскими производителями у прибалтийских предприятий нет", — заключил эксперт.
Ранее Sputnik Latvija сообщил, что в 2017 году убытки рыбоперерабатывающего предприятия Brīvais vilnis удвоились и достигли 1,122 миллиона евро. Причиной, в частности, стали российские санкции.