РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Деньги на пиво: как зарабатывают на телефонном фарминге

08:0002.05.2018
(обновлено: 08:09 02.05.2018)
018355
© Depositphotos / georgejmclittleКоллекция смартфонов и планшетовКоллекция смартфонов и планшетов
© Depositphotos / georgejmclittle

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пока майнеров криптовалют в разных странах готовятся обложить со всех сторон, грозя штрафами и даже тюрьмой за незаконное потребление электричества и неуплату налогов, в мире набирает обороты новый тренд — телефонные фермы. Они не требует особых затрат, не привлекают внимания регуляторов и дают небольшой, но стабильный пассивный доход.

Что это такое

Телефонная ферма — это несколько смартфонов, обычно подержанных. Зарабатывают на них с помощью различных легальных приложений. Самые распространенные способы — просмотр рекламных видеороликов и сбор персональных данных. 

По словам канадского блогера Тома Блейка, фермера со стажем, в среднем один смартфон приносит порядка 0,4 доллара в день. Ферма из пяти-десяти устройств способна давать 40-50 долларов в месяц. Таким образом, подержанный смартфон окупается за полтора-два месяца. 

Впрочем, как признается большинство телефонных фермеров в социальной сети Reddit, где эту тему бурно обсуждают, заработок в любом случае небольшой — beer money, то есть "деньги на пиво".

CC BY 2.0 / Branko Collin / CoinsДвадцатицентовые монеты
CC BY 2.0 / Branko Collin / Coins
Двадцатицентовые монеты

Кто платит

Главный канал дохода телефонных фермеров — это приложения, которые платят за выполнение различных заданий. Самое популярное — просмотр коротких видеороликов, между которыми показывают рекламу. За это пользователю начисляются баллы.

Их обменивают на подарочные карты в различных торговых сетях, например в Amazon или Starbucks, на криптовалюту или выводят деньги на PayPal — при достижении определенного порога, обычно около пяти долларов. 

Сам пользователь в процессе не участвует: приложение крутит видео и рекламу в потоковом непрерывном режиме. Больше смартфонов — больше доход. Так, например, одно из самых скачиваемых подобных приложений Perk TV за каждый просмотр рекламы начисляет порядка 1000 баллов, это около одного доллара. 

Другие приложения платят за сбор персональных данных. Эту информацию, которой за весьма скромное вознаграждение пользователи делятся сами, разработчики затем продают заинтересованным в них сторонним организациям. Одно из таких приложений  — Embee Meter CX.

© Fotolia / BillionPhotos.comВозможности сети
© Fotolia / BillionPhotos.com
Возможности сети

Правильное железо

Фермеры в основном используют подержанные смартфоны, но совсем "убитые" не годятся. Предпочтительнее платформа Android — для нее больше всего пишут приложений, приносящих деньги.

Версия операционки должна быть не ниже 5.1 (Lollipop). Также смартфону требуется солидный объем оперативной памяти — не менее 1 Гб, чтобы стабильно и без тормозов крутить видеоролики.

Планшеты для фарминга не подойдут — разработчики ориентируются главным образом на телефоны, к тому же планшет стоит дороже и долго окупается. 

Вообще, телефонное фермерство оправдано лишь в том случае, если есть несколько старых надежных устройств. Отдельный вопрос — долговечность батареи. Фермеры со стажем дают каждому из смартфонов выходной хотя бы раз в неделю, иначе устройство будет постоянно перегреваться и быстро придет в негодность. 

© Fotolia / ratmanerЗарядка смартфона
© Fotolia / ratmaner
Зарядка смартфона

Биткоин-краны

Телефонный фарминг как вид пассивного заработка в основном практикуют в США, Канаде, Великобритании, а также в Австралии и Новой Зеландии. Связано это с тем, что рекламодатели ориентируются на наиболее платежеспособную аудиторию.

В России же, помимо традиционного майнинга, популярны биткоин-краны — "сборщики криптовалют". Краны — это рекламные сайты. В отличие от биткоин-ферм, вложений они не требуют, а за просмотр рекламы расплачиваются единицами биткоина — сатоши (одна стомиллионная часть биткоина).

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Монета с логотипом криптовалюты биткоин

В накопительных кранах видеоролики с рекламой проигрываются в фоновом режиме. Деньги хранятся на внутреннем счету, а для вывода нужно накопить некую сумму — как правило, около 15 тысяч сатоши (0,00015000 биткоина или около 1,41 доллара). На дискретных кранах требуется присутствие пользователя на сайте, приходится выполнять различные задания — вводить captcha, переходить по рекламным ссылкам. 

Задача крана очень проста — привлечение трафика на сайты. За просмотр рекламы пользователь получает вознаграждение, а кран берет комиссию за посредничество. В среднем биткоин-кран платит 100 сатоши. Заработанная криптовалюта конвертируется в реальные деньги — рубли, доллары или евро на обменной площадке. 

Однако краны часто мошенничают: устанавливают слишком высокий порог вывода средств, которого невозможно достичь, поэтому время тратится впустую. 

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена