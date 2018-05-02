Деньги на пиво: как зарабатывают на телефонном фарминге

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пока майнеров криптовалют в разных странах готовятся обложить со всех сторон, грозя штрафами и даже тюрьмой за незаконное потребление электричества и неуплату налогов, в мире набирает обороты новый тренд — телефонные фермы. Они не требует особых затрат, не привлекают внимания регуляторов и дают небольшой, но стабильный пассивный доход.

Что это такое

Телефонная ферма — это несколько смартфонов, обычно подержанных. Зарабатывают на них с помощью различных легальных приложений. Самые распространенные способы — просмотр рекламных видеороликов и сбор персональных данных.

По словам канадского блогера Тома Блейка, фермера со стажем, в среднем один смартфон приносит порядка 0,4 доллара в день. Ферма из пяти-десяти устройств способна давать 40-50 долларов в месяц. Таким образом, подержанный смартфон окупается за полтора-два месяца.

Впрочем, как признается большинство телефонных фермеров в социальной сети Reddit, где эту тему бурно обсуждают, заработок в любом случае небольшой — beer money, то есть "деньги на пиво".

Кто платит

Главный канал дохода телефонных фермеров — это приложения, которые платят за выполнение различных заданий. Самое популярное — просмотр коротких видеороликов, между которыми показывают рекламу. За это пользователю начисляются баллы.

Их обменивают на подарочные карты в различных торговых сетях, например в Amazon или Starbucks, на криптовалюту или выводят деньги на PayPal — при достижении определенного порога, обычно около пяти долларов.

Сам пользователь в процессе не участвует: приложение крутит видео и рекламу в потоковом непрерывном режиме. Больше смартфонов — больше доход. Так, например, одно из самых скачиваемых подобных приложений Perk TV за каждый просмотр рекламы начисляет порядка 1000 баллов, это около одного доллара.

Другие приложения платят за сбор персональных данных. Эту информацию, которой за весьма скромное вознаграждение пользователи делятся сами, разработчики затем продают заинтересованным в них сторонним организациям. Одно из таких приложений — Embee Meter CX.

Правильное железо

Фермеры в основном используют подержанные смартфоны, но совсем "убитые" не годятся. Предпочтительнее платформа Android — для нее больше всего пишут приложений, приносящих деньги.

Версия операционки должна быть не ниже 5.1 (Lollipop). Также смартфону требуется солидный объем оперативной памяти — не менее 1 Гб, чтобы стабильно и без тормозов крутить видеоролики.

Планшеты для фарминга не подойдут — разработчики ориентируются главным образом на телефоны, к тому же планшет стоит дороже и долго окупается.

Вообще, телефонное фермерство оправдано лишь в том случае, если есть несколько старых надежных устройств. Отдельный вопрос — долговечность батареи. Фермеры со стажем дают каждому из смартфонов выходной хотя бы раз в неделю, иначе устройство будет постоянно перегреваться и быстро придет в негодность.

Биткоин-краны

Телефонный фарминг как вид пассивного заработка в основном практикуют в США, Канаде, Великобритании, а также в Австралии и Новой Зеландии. Связано это с тем, что рекламодатели ориентируются на наиболее платежеспособную аудиторию.

В России же, помимо традиционного майнинга, популярны биткоин-краны — "сборщики криптовалют". Краны — это рекламные сайты. В отличие от биткоин-ферм, вложений они не требуют, а за просмотр рекламы расплачиваются единицами биткоина — сатоши (одна стомиллионная часть биткоина).

В накопительных кранах видеоролики с рекламой проигрываются в фоновом режиме. Деньги хранятся на внутреннем счету, а для вывода нужно накопить некую сумму — как правило, около 15 тысяч сатоши (0,00015000 биткоина или около 1,41 доллара). На дискретных кранах требуется присутствие пользователя на сайте, приходится выполнять различные задания — вводить captcha, переходить по рекламным ссылкам.

Задача крана очень проста — привлечение трафика на сайты. За просмотр рекламы пользователь получает вознаграждение, а кран берет комиссию за посредничество. В среднем биткоин-кран платит 100 сатоши. Заработанная криптовалюта конвертируется в реальные деньги — рубли, доллары или евро на обменной площадке.

Однако краны часто мошенничают: устанавливают слишком высокий порог вывода средств, которого невозможно достичь, поэтому время тратится впустую.