Доллар дорожает перед решением ФРС США по ставке

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник днем растет в ожидании решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.15 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,4%, до 92,2 пункта. Курс доллара к иене увеличивался до 109,68 иены за доллар со 109,3 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару уменьшался до 1,2029 доллара с 1,2071 доллара за евро.

Заседание ФРС проходит 1-2 мая, и в среду регулятор объявит свое решение по ставке. По данным CME Group, по состоянию на вторник 93,3% экспертов считают, что ФРС сохранит ставку на текущем уровне 1,5-1,75% годовых, а в июне — повысит ее до 1,75-2%. Последний раз ставка была повышена в марте на 0,25 процентного пункта.

Положительно влияют на доллар и новости о решении президента США Дональда Трампа по пошлинам на сталь и алюминий. Газета The Wall Street Journal сообщила в ночь на вторник со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента о том, что Трамп принял решение об очередной отсрочке вступления в силу новых таможенных пошлин на импорт стали и алюминия – на этот раз до 1 июня. Первоначально отсрочка для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза действовала до 1 мая.

При этом объем торгов остается низким в связи с тем, что многие мировые биржи закрыты 1 мая в связи с праздниками. Не работают в этот день биржи Китая, Гонконга, Южной Кореи, Германии, Франции и других стран.