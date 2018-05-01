National Interest назвал главного врага США

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главный враг США — это не Россия или Китай, а американский долг, пишет National Interest.
Как пишет издание, с учетом последних недель процентное бремя Вашингтона может составить и 20 процентов от федерального дохода, что означает, что американцы будут уплачивать на погашение долга каждый пятый доллар.
Предлагаются два варианта разрешения ситуации: сокращение обязательных расходов или увеличение налоговых поступлений. Однако оба способа будут заблокированы конгрессом.
Как пишет издание, Вашингтон, скорее всего, прибегнет к реструктуризации долга с помощью японских и китайских кредиторов, которые располагают порядка 1,2 триллиона долларов американских бондов.
В марте 2018 года государственный долг США достиг исторического максимума в 21 триллион долларов. Отметку в 20 триллионов он превысил еще в сентябре прошлого года. В частности, американский госдолг вырос почти в два раза за восемь лет президентства Барака Обамы.