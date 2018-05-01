ВАШИНГТОН, 1 мая – РИА Новости. США продлили на 30 дней сроки переговоров с Евросоюзом, Канадой и Мексикой об условиях поставок стали и алюминия, говорится в сообщении Белого дома, распространенном во вторник.
"Администрация продлевает переговоры с Канадой, Мексикой и Европейским Союзом на 30 дней", — сказано в документе.
Кроме того, там говорится, что достигнуто окончательное соглашение с Южной Кореей по этому вопросу. Для нее пошлины будут отменены на постоянной основе.
С Аргентиной, Австралией и Бразилией достигнуты "принципиальные договоренности", сказано в сообщении.