МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Европе обеспокоены из-за "торговой войны", в которой Вашингтон выдвинул ЕС требование принять квоты на экспорт металлов в США, пишет Bloomberg.

Администрация Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Канада и страны Европы согласились на квоты в обмен на временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые будут введены с 1 мая.

"Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты", — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Таким образом, Евросоюз оказывается перед выбором: либо уступить США, либо столкнуться с новыми "штрафными" тарифами, отмечает Bloomberg.

"Торговая война — это поражение для всех. При обдумывании ответных действий нужно сохранять хладнокровие, но основной принцип заключается в том, что в торговой войне победителей не будет, поэтому мы постараемся избежать ее любой ценой", — цитирует Bloomberg министра финансов Бельгии Йохана Ван Овертвельдта.

Требование США снизить экспорт стали и алюминия до 90% от уровня предыдущих двух лет в Европе считают неприемлемым, сообщил агентству источник в ЕС.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом приостановил действие этих тарифов для ряда стран до 1 мая.