В Иране будут использовать цифровые валюты, несмотря на запрет центробанка

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Министр по коммуникациям и информационным технологиям Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что несмотря на запрет банков на использование криптовалют страна продолжит их использование, сообщается на сайте министерства.

"Директива центробанка о том, что банкам запрещено использовать криптовалюты, такие как биткоин, не означает, что использование цифровых валют для внутреннего развития запрещено или ограничено", — заявил Джахроми.

По его словам, на прошлой неделе на совместном заседании, посвященном прогрессу проекта по созданию локальной криптовалюты, было объявлено, что экспериментальная модель такой валюты уже готова.

"Будущее мира основано на использовании криптовалют, по этой причине мы должны следовать этому, чтобы получить результат", — добавил он.

Ранее центробанк Ирана сообщил о запрете банкам на использование биткоина и другой цифровой валюты. Решение было принято в конце 2017 года, однако распоряжение было опубликовано на этой неделе и связано с тем, что криптовалюта может быть использована для "отмывания денег и финансового обеспечения терроризма".