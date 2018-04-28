На ПМЭФ обсудят создание пространства доверия от Атлантики до Тихого океана

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Возможность создания пространства сотрудничества и безопасности от Лиссабона до Владивостока обсудят эксперты на теледебатах в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает фонд "Росконгресс".

"В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума – 2018 в Санкт-Петербурге планируется активное обсуждение темы "От Атлантики до Тихого океана: создавая пространство доверия". Дискуссия пройдет в формате теледебатов Russia Today (RT)", — говорится в сообщении фонда.

Участники дебатов обсудят возможность создания пространства сотрудничества от Атлантики до Тихого океана, плюсы и минусы интеграции, а также результаты стран Евразии от участия в существующих объединениях.

Модератором дискуссии выступит ведущий телеканала Russia Today Питер Лавелль. Среди участников дискуссии — председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, сенатор Алексей Пушков, гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев и другие.

"Еще несколько лет назад Россия выступала за создание пространства общей безопасности от Лиссабона до Владивостока. Насколько сейчас актуальна эта идея и что в случае признания ее утопичности может быть предложено на смену? Может быть, урезать или расширить географический диапазон? Об этом предстоит говорить", – приводит "Росконгресс" слова Бордачева.

"Сегодня пространство от Атлантики до Тихого океана является пространством взаимного недоверия. Центр этого недоверия находится по ту сторону Атлантики. Ни Россия, ни Европа не заинтересованы в сохранении состояния конфликта. Отсюда задача: сохранить диалог и потенциал взаимодействия. Только это позволит возродить идею единого пространства от Атлантики до Тихого океана", – подчеркнул Пушков, слова которого цитирует фонд.