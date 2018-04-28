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Экономика

Объединение "Связного" и "Евросети" оздоровит рынок, считают аналитики

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Главное за 28 апреля 2018 года (11)
18:3528.04.2018
(обновлено: 19:32 28.04.2018)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкОфис компании Связной в Москве. Архивное фотоОфис компании Связной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Объединение розничных сетей "Связной" и "Евросеть" оздоровит рынок сотового ритейла в России, поскольку владельцы объединенной компании оптимизируют число магазинов, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

Логотип оператора мобильной связи Мегафон. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В субботу "Мегафон", владеющий 100% акций ГК "Евросеть", и группа SLV, контролирующий акционер ГК "Связной", договорились об объединении ритейлеров. Количество магазинов объединенной компании составит более 5 тысяч. При этом магазины "Связного" и "Евросети" продолжат работать под обоими брендами.

Согласно условиям соглашения, контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, "Мегафон" приобретает миноритарную долю. Дочерняя компания "Мегафона" Lefbord Investment Limited передаст 100% акций компании Euroset N.V., которая владеет операционными компаниями группы "Евросеть", кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании группы "Связной". В итоге компания Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс 1 акцию и 2 места в совете директоров в объединенной компании. Соглашение должно быть одобрено регулятором. Стороны рассчитывают завершить сделку к середине мая.

"Мы… считаем, что объединение "Евросети" и "Связного" – это логичный шаг к оптимизации каналов дистрибуции на мобильном рынке", — прокомментировал сделку гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков.

"Основное, что случится (после объединения ритейлеров — ред.) — сократится число точек. Сейчас их число избыточно, столько рынку не нужно. И это хорошая новость для рынка, в первую очередь, для владельца этих бизнесов. Будет более финансово-эффективная сеть с хорошим охватом", — считает гендиректор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов.

Оптимизация салонов

Представители сторон пока не называют конкретных планов по оптимизации салонов. Вместе с тем, в результате консолидации партнеры ожидают запуск новых продуктов и услуг, расширение партнерских отношений и увеличение ключевых финансовых показателей. Объединенная компания продолжит активное развитие собственной платформы онлайн-продаж.

Торговый зал магазина М-видео. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Как отмечали стороны, "объединенная компания будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий по числу собственных магазинов". Представитель объединенной компании сообщила РИА Новости, что формат магазинов будет немного изменен. Подробности, по ее словам, будут объявлены позднее.

По подсчетам аналитика "Открытия Брокер" Тимура Нигматуллина, в РФ не менее 25 тысяч салонов мобильной связи. Самой крупной сетью в России является сеть салонов МТС. Согласно отчету компании за четвертый квартал 2017 года, количество салонов МТС составило 5,7 тысячи.

"Общее число магазинов (объединенной компании — ред.) действительно значительно. Но их количество теряет актуальность, поскольку розничные сети оптимизируют число магазинов, наблюдается тенденция к их сокращению. Кроме того, активно развиваются онлайн-каналы продаж", — указал консультант iKS-Consulting Максим Савватин.

Разделение "Евросети"

Вывеска одного из магазинов группы компании Связной в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Связной" и "Евросеть" объединят
В конце февраля "Мегафон" и "Вымпелком" закрыли сделку по разделению "Евросети". В результате ряда сделок "Мегафон" приобрел у "Вымпелкома" 50% акций "Евросети", включая все ее активы и обязательства, и, таким образом, довел свою долю владения до 100%. В свою очередь "Вымпелком", полностью выйдя из капитала "Евросети", приобрел половину розничных салонов ритейлера — примерно 1800 магазинов — и выплатит "Мегафону" 1,25 миллиарда рублей (приблизительно 20 миллионов долларов) до учета возможных корректировок.

"Вымпелком" планирует завершить интеграцию в собственную сеть полученной половины салонов "Евросети" к середине 2018 года. Число салонов "Вымпелкома" с учетом "Евросети" насчитывает порядка 4 тысяч. В марте вице-президент по развитию массового рынка "Вымпелкома" Марек Слачик говорил, что оператор уже завершил ребрендинг в 500 салонах "Евросети". В среднесрочной перспективе компания планирует иметь более 5 тысяч салонов.

Слачик тогда также рассказывал, что в салонах "Билайн" скоро могут появиться отделения банков, кофейни и туристические агентства. Оператор рассчитывает, что такие партнерства будут способствовать росту клиентского трафика.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Янки go home
Нет. Объединение усилит монополию, вероятно вырастут цены на связь
18:47
28.04.2018
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Sergey Neskazhu
Умеете смешить народ. Оздоровит рынок!!!
Денег у народа все меньше и меньше вот причина болезни рынка.
18:57
28.04.2018
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