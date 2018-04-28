Объединение "Связного" и "Евросети" оздоровит рынок, считают аналитики

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Объединение розничных сетей "Связной" и "Евросеть" оздоровит рынок сотового ритейла в России, поскольку владельцы объединенной компании оптимизируют число магазинов, считают опрошенные РИА Новости аналитики.

В субботу "Мегафон", владеющий 100% акций ГК "Евросеть", и группа SLV, контролирующий акционер ГК "Связной", договорились об объединении ритейлеров. Количество магазинов объединенной компании составит более 5 тысяч. При этом магазины "Связного" и "Евросети" продолжат работать под обоими брендами.

Согласно условиям соглашения, контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, "Мегафон" приобретает миноритарную долю. Дочерняя компания "Мегафона" Lefbord Investment Limited передаст 100% акций компании Euroset N.V., которая владеет операционными компаниями группы "Евросеть", кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании группы "Связной". В итоге компания Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс 1 акцию и 2 места в совете директоров в объединенной компании. Соглашение должно быть одобрено регулятором. Стороны рассчитывают завершить сделку к середине мая.

"Мы… считаем, что объединение "Евросети" и "Связного" – это логичный шаг к оптимизации каналов дистрибуции на мобильном рынке", — прокомментировал сделку гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков.

"Основное, что случится (после объединения ритейлеров — ред.) — сократится число точек. Сейчас их число избыточно, столько рынку не нужно. И это хорошая новость для рынка, в первую очередь, для владельца этих бизнесов. Будет более финансово-эффективная сеть с хорошим охватом", — считает гендиректор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов.

Оптимизация салонов

Представители сторон пока не называют конкретных планов по оптимизации салонов. Вместе с тем, в результате консолидации партнеры ожидают запуск новых продуктов и услуг, расширение партнерских отношений и увеличение ключевых финансовых показателей. Объединенная компания продолжит активное развитие собственной платформы онлайн-продаж.

Как отмечали стороны, "объединенная компания будет управлять крупнейшей в мире розничной сетью в сегменте высоких технологий по числу собственных магазинов". Представитель объединенной компании сообщила РИА Новости, что формат магазинов будет немного изменен. Подробности, по ее словам, будут объявлены позднее.

По подсчетам аналитика "Открытия Брокер" Тимура Нигматуллина, в РФ не менее 25 тысяч салонов мобильной связи. Самой крупной сетью в России является сеть салонов МТС. Согласно отчету компании за четвертый квартал 2017 года, количество салонов МТС составило 5,7 тысячи.

"Общее число магазинов (объединенной компании — ред.) действительно значительно. Но их количество теряет актуальность, поскольку розничные сети оптимизируют число магазинов, наблюдается тенденция к их сокращению. Кроме того, активно развиваются онлайн-каналы продаж", — указал консультант iKS-Consulting Максим Савватин.

Разделение "Евросети"

В конце февраля "Мегафон" и "Вымпелком" закрыли сделку по разделению "Евросети". В результате ряда сделок "Мегафон" приобрел у "Вымпелкома" 50% акций "Евросети", включая все ее активы и обязательства, и, таким образом, довел свою долю владения до 100%. В свою очередь "Вымпелком", полностью выйдя из капитала "Евросети", приобрел половину розничных салонов ритейлера — примерно 1800 магазинов — и выплатит "Мегафону" 1,25 миллиарда рублей (приблизительно 20 миллионов долларов) до учета возможных корректировок.

"Вымпелком" планирует завершить интеграцию в собственную сеть полученной половины салонов "Евросети" к середине 2018 года. Число салонов "Вымпелкома" с учетом "Евросети" насчитывает порядка 4 тысяч. В марте вице-президент по развитию массового рынка "Вымпелкома" Марек Слачик говорил, что оператор уже завершил ребрендинг в 500 салонах "Евросети". В среднесрочной перспективе компания планирует иметь более 5 тысяч салонов.

Слачик тогда также рассказывал, что в салонах "Билайн" скоро могут появиться отделения банков, кофейни и туристические агентства. Оператор рассчитывает, что такие партнерства будут способствовать росту клиентского трафика.