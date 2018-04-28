Директор ФСО России Кочнев в 2017 году заработал 11 миллионов рублей

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Доход директора ФСО России Дмитрия Кочнева за 2017 год составил 11,089 миллиона рублей, его первый заместитель Олег Климентьев заработал 6,991 миллиона, а руководитель службы безопасности президента Алексей Рубежной — 5,283 миллиона рублей, сообщается в декларации, опубликованной на сайте ведомства.
У Климентьева, согласно декларации, в собственности есть автомобили Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ 2410 1990 года, земельный участок, две квартиры, гараж и машиноместо.
В соответствии с законодательством РФ, госслужащие и приравненные к ним лица ежегодно до 1 апреля должны подавать декларации о доходах. В них также необходимо указать данные об имуществе, которое находится в их собственности или в собственности их супругов и несовершеннолетних детей.