В кабмине согласовали покупку финской Fortum 47% акций Uniper

ГОРКИ, 28 апр — РИА Новости. Комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями одобрила ходатайство о покупке структурой финского концерна Fortum 47% акций Uniper, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.

"Комиссия отнеслась положительно и одобрила сделку компании Fortum по покупке компании Uniper — компании, которая владеет электроэнергетическими объектами на территории России. Это большое количество сетевых активов, других объектов электроэнергетики. Компании Fortum разрешено приобрести 47% и более акций компании Uniper", — сказал Артемьев.

"Поскольку компанию Fortum контролирует правительство Финляндии, то им нельзя больше 50% приобретать согласно действующему законодательству. Поэтому они получили практически максимум того, что они запрашивали. Сделка эта будет одобрена", — добавил глава ФАС.

В октябре 2017 года финская энергокомпания Fortum Oyj и немецкий концерн E.ON сообщили о подписании соглашения о продаже на открытых торгах принадлежащих E.ON 46,65% акций компании Uniper за 3,76 миллиарда евро. Fortum заявляла о планах выставить оферту на покупку акций Uniper всем акционерам компании, сумма сделки могла бы составить 8,05 миллиарда евро. По итогам первого этапа предложения компания получила заявки о приобретении 46,93% акций Uniper. В феврале Fortum по итогам основного и дополнительного этапа оферты получила заявки о приобретении 47,12% акций Uniper. Fortum надеется закрыть сделку по покупке акций Uniper в середине 2018 года.

В конце октября прошлого года ФАС РФ сообщила, что получила от структур Fortum ходатайство на покупку "Юнипро". ФАС получила два ходатайства Karemi Charge and Drive СЕ о приобретении права косвенно распоряжаться более 25% ООО "Юнипер Нефтегаз" ПАО "Юнипро", ООО "Юнипро Инжиниринг", ООО "АПП Сибирь", ОАО "Шатурская управляющая компания", ООО "Э.ОН.Коннектинг Энерджис". В декабре 2017 года глава "Юнипро" Максим Широков пояснял, что речь о покупке структурами Fortum компании "Юнипро" не идет, согласование в ФАС России необходимо в рамках глобальной сделки иностранных компаний. "Юнипро", входящий в энергетический концерн Uniper SE, занимается производством и продажей электроэнергии и мощности, а также представлено на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.