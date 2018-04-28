В кабмине согласовали покупку финской Fortum 47% акций Uniper

ГОРКИ, 28 апр — РИА Новости. Комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями одобрила ходатайство о покупке структурой финского концерна Fortum 47% акций Uniper, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.
"Поскольку компанию Fortum контролирует правительство Финляндии, то им нельзя больше 50% приобретать согласно действующему законодательству. Поэтому они получили практически максимум того, что они запрашивали. Сделка эта будет одобрена", — добавил глава ФАС.
В октябре 2017 года финская энергокомпания Fortum Oyj и немецкий концерн E.ON сообщили о подписании соглашения о продаже на открытых торгах принадлежащих E.ON 46,65% акций компании Uniper за 3,76 миллиарда евро. Fortum заявляла о планах выставить оферту на покупку акций Uniper всем акционерам компании, сумма сделки могла бы составить 8,05 миллиарда евро. По итогам первого этапа предложения компания получила заявки о приобретении 46,93% акций Uniper. В феврале Fortum по итогам основного и дополнительного этапа оферты получила заявки о приобретении 47,12% акций Uniper. Fortum надеется закрыть сделку по покупке акций Uniper в середине 2018 года.