На защиту "Артека" от оползней выделили еще более трех миллиардов рублей

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство РФ выделило из резервного фонда 3,3 миллиарда рублей на дополнительное финансирование строительных и инженерных работ в международном детском центре "Артек", соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Сообщается, что средства выделяются для мероприятий по противооползневой и инженерной защите территории спальных корпусов и центра инновационных образовательных технологий детского лагеря "Солнечный", входящего в "Артек". Данное распоряжение действует при условии, что до 1 июня 2018 года будет утверждена проектная документация.
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