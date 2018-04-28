На защиту "Артека" от оползней выделили еще более трех миллиардов рублей

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Правительство РФ выделило из резервного фонда 3,3 миллиарда рублей на дополнительное финансирование строительных и инженерных работ в международном детском центре "Артек", соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Минобрнауки России из резервного фонда правительства РФ в 2018 году бюджетные ассигнования в размере до 3300000 тысяч рублей на дополнительное финансирование мероприятия "Проектирование, строительство и реконструкция Международного детского центра "Артек"… федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие республики Крым и города Севастополя до 2020 года", — говорится в распоряжении.

Сообщается, что средства выделяются для мероприятий по противооползневой и инженерной защите территории спальных корпусов и центра инновационных образовательных технологий детского лагеря "Солнечный", входящего в "Артек". Данное распоряжение действует при условии, что до 1 июня 2018 года будет утверждена проектная документация.