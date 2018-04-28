Центробанк аннулировал лицензию НПФ "Муниципальный"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Банк России аннулировал лицензию негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Муниципальный" на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, говорится в сообщении регулятора.

Поясняется, что фонд в течение года неоднократно нарушал требования к распространению, предоставлению или раскрытию информации, кроме того, не исполнял предписания ЦБ РФ об устранении нарушений требований федеральных законов, что стало основанием для применения крайней меры воздействия.

Фонд работает в форме некоммерческой организации. Председателем совета фонда — высшего органа управления, осуществляющего общее руководство деятельностью фонда, является глава Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов.

В августе газета "Ведомости" писала, что Илюмжинов стал собственником НПФ "Муниципальный", одновременно присматриваясь еще к нескольким фондам.

Согласно опубликованным на сайте Банка России данным, активы фонда "Муниципальный" по итогам 2017 года составили 200,955 миллиона рублей, пенсионные резервы — 70,442 миллиона рублей, количество участников — 12,164 тысячи человек, из них получают пенсию 3,966 тысячи.