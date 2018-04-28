Медведев пригласил Обаму посмотреть на "клочья" от экономики России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил экс-президенту США Бараку Обаме о его словах о "разорванной в клочья" российской экономике. Глава правительства посоветовал бывшему американскому лидеру лично посетить Россию и убедиться в том, что его заявление оказалось ошибочным.
"Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья", — сказал Медведев во время интервью в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Что сказал Обама
"Мы демонстрируем влияние американской силы и дипломатии", — заявил глава Белого дома во время ежегодного выступления "О положении страны" перед конгрессом США.
Запас прочности большой
"Если говорить о российской экономике, то она, учитывая сильный сырьевой, добывающий, обрабатывающий сектора, сильный агрокомплекс, сама по себе практически самодостаточная. И показатели экономического роста, пусть и небольшие — в пределах 2%, которые мы сейчас видим, совершенно точно показывают, что ни о какой "разорванной в клочья" экономике не может быть и речи", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.
По словам Диденко, состояние экономики страны удовлетворительное, что свидетельствует о большом запасе прочности.