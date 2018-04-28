Медведев пригласил Обаму посмотреть на "клочья" от экономики России

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил экс-президенту США Бараку Обаме о его словах о "разорванной в клочья" российской экономике. Глава правительства посоветовал бывшему американскому лидеру лично посетить Россию и убедиться в том, что его заявление оказалось ошибочным.

"Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья", — сказал Медведев во время интервью в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Что сказал Обама

В январе 2015 года тогдашний президент США Барак Обама вновь обвинил Россию в "агрессии" на Украине и заявил, что благодаря санкциям Россия якобы оказалась в международной изоляции, а ее экономика — "разорвана в клочья".

"Мы демонстрируем влияние американской силы и дипломатии", — заявил глава Белого дома во время ежегодного выступления "О положении страны" перед конгрессом США.

Запас прочности большой

Состояние российской экономики очень далеко от оценки Обамы, считает член Международного союза экономистов Игорь Диденко.

"Если говорить о российской экономике, то она, учитывая сильный сырьевой, добывающий, обрабатывающий сектора, сильный агрокомплекс, сама по себе практически самодостаточная. И показатели экономического роста, пусть и небольшие — в пределах 2%, которые мы сейчас видим, совершенно точно показывают, что ни о какой "разорванной в клочья" экономике не может быть и речи", — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам Диденко, состояние экономики страны удовлетворительное, что свидетельствует о большом запасе прочности.