Гарантирующего поставщика электроэнергии для Поморья определит конкурс

АРХАНГЕЛЬСК, 28 апр — РИА Новости. Конкурс на получение статуса гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Архангельской области может состояться в августе-сентябре.

Об этом глава региона Игорь Орлов сообщил в ходе традиционной встречи с активом профсоюзных организаций, которая прошла в преддверии Дня Весны и Труда.

"Присвоение статуса гарантирующего поставщика проводится на основании конкурса, проводимого федеральным энергетическим ведомством. В настоящее время ведётся активная подготовительная работа", — сказал Орлов. При этом глава региона не исключил возможность того, что уже в августе-сентябре этого года состоится конкурс на получение этого статуса.

Напомним, что приказом Минэнерго РФ статус гарантирующего поставщика с января 2018 года временно присвоен "МРСК Северо-Запада".

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