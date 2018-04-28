Делегацию Швейцарии на ПМЭФ возглавит министр финансов

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Делегацию Швейцарии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возглавит министр финансов страны Ули Маурер, сообщает фонд "Росконгресс".
"Объем российско-швейцарского товарооборота за последние годы демонстрирует положительную динамику. В настоящее время в России работают свыше 600 предприятий с участием швейцарского капитала, в Швейцарии — около 350 предприятий с российским капиталом. Большое внимание уделяется вопросам улучшения инвестиционного климата", — подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков на встрече с послом Швейцарии в России Ивом Россье.
"Считаем важным и полезным швейцарское участие в ПМЭФ, которое представляет хорошую возможность для обсуждения текущих задач в двусторонних отношениях и путей их решения на уровне официальных лиц и представителей бизнеса", — отметил Россье.
ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. Фонд "Росконгресс" — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.