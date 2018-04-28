Плоская ставка НДФЛ в 13% является разумной, заявил Медведев

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в России на уровне 13% при плоской шкале налогообложения является разумной, власти обсуждали предложения повысить ее и ввести прогрессивную шкалу, но правительство решило удержать ее на действующем уровне, что было правильно, рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Плоская шкала НДФЛ, налога на доходы физических лиц — она привлекательна, потому что она проста, она легко администрируется, по ней не возникает никаких споров. И, скажем, самое главное, если эта ставка разумная, а она у нас совсем разумная — 13%, от нее незачем увиливать, все платят", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 1".

Он признал, что удержать ставку на нынешнем уровне удалось не без труда. "Потому что, как и у любой экономической модели, у плоской шкалы налога на доходы физических лиц есть и приверженцы, и противники" — пояснил премьер.

Вместе с тем он напомнил, что поступления от НДФЛ зачисляется в региональные бюджеты. "Это, по сути, база для развития регионов", — сказал он, отметив, что общий объем поступления этого налога составляет приблизительно 3,3 триллиона рублей в год.

"Это огромная цифра. И эти деньги платятся. Поэтому, принимая решение, например, о переходе к прогрессу, а такая модель есть, она во многих странах используется, нужно прикинуть, не потеряем ли мы здесь деньги", — добавил Медведев. По его словам, прогрессивная шкала может вызвать неудовольствие большого количества людей, "как в некоторых странах Европы, откуда бегут куда-то для того, чтобы, так сказать, свои доходы в другое место пристроить".

"Поэтому я считаю, что мы её сохранили правильно, люди были спокойны", — заключил он.