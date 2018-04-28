Медведев заверил, что власти поддержат попавшие под санкции компании

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Власти РФ поддержат попавшие под санкции российские компании с точки зрения необходимости сохранения рабочих мест, чтобы люди, которые трудятся на этих предприятиях, не пострадали, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

"Это большие компании, и именно поэтому их государство и должно поддерживать. Поддерживать прежде всего сами производственные подразделения, сами предприятия (с точки зрения — ред.) необходимости сохранения рабочих мест. Чтобы люди, которые трудятся на этих предприятиях – а это десятки и десятки тысяч людей по всей нашей стране, если брать этот новый санкционный список, – не потеряли работу, чтобы были сохранены рабочие места, чтобы эти предприятия развивались. В этом логика поддержки", — отметил Медведев в интервью телеканалу "Россия 1".