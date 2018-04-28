Медведев рассказал о выполнении задач, поставленных Путиным

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Нынешнее правительство выполнило задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Я могу сказать одно: те задачи, которые ставил президент перед правительством, задачи, которые были поставлены в рамках программ правительственных, плана действий работы правительства, в целом выполнены", — сказал Медведев в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1"

"Что я имею в виду? Мы должны были обеспечить устойчивое развитие страны – даже в условиях санкций, даже в условиях кризиса, и мы это обеспечили. Мы должны были обеспечить нормальное социальное самочувствие людей в этот очень сложный период, и мы постарались это обеспечить. Все те социальные обязательства, которые государство имело и по пособиям, и по пенсиям, и по выплате заработной платы, все эти задачи решены. Я считаю, что это очень важно", — пояснил председатель правительства.

По его мнению, шесть лет "действительно беспрецедентной" работы нынешнего правительства были особым периодом в жизни России. Он напомнил, что по сроку работы за всю новейшую российскую историю деятельность этого правительства была самой длительной: "Именно шесть лет – так, как это и положено по конституции".

"Деятельность правительства проходила в беспрецедентных условиях. Условия эти сформировались, с одной стороны, на волне того кризиса, который был в 2008 году. А с другой стороны – тех неблагоприятных изменений в мировой экономике, изменений на рынке углеводородов и санкций, которые возникли уже в 2014 году. Всё это сформировало набор шоков, как это принято говорить среди экономистов, которые наша страна не испытывала ни в один период новейшей истории", — отметил Медведев.

Он напомнил, что даже в кризис 1998 года все финансовые рынки для России были открытыми, а в 2014 году и впоследствии "мы были предоставлены сами себе". "Внешнего финансирования нет, действуют санкции, введённые в отношении российских компаний, отдельных лиц, и всё это накладывается на очень низкие цены на углеводороды, которые являются нашим основным экспортным товаром. Я имею в виду, естественно, нефть и газ", — сообщил Медведев.

По его словам, "время было сложное", но, с другой стороны, "это способствовало мобилизации".

"И те задачи, которые мы смогли решить за этот период, в этом смысле выглядят очень и очень существенно. Может быть, мы об этом говорили неоднократно, такие трудности действительно мобилизуют все лучшие качества, присущие и нашей стране, и народу нашей страны, и те возможности, которые были заложены и которые до поры до времени просто дремали. Поэтому есть определённые результаты", — подчеркнул председатель кабмина.

Инаугурация президента РФ состоится 7 мая, после нее действующее правительство уйдет в отставку.