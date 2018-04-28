Меморандум о сотрудничестве заключили "Швабе" и Национальный Центр ГЧП

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии заключили российский холдинг "Швабе" и Национальный Центр развития государственно-частного партнерства, сообщает пресс-служба холдинга.
Пресс-служба холдинга отмечает, что меморандум заключен в рамках прошедшей в Москве Российской недели ГЧП, на дискуссионной площадке которого "Швабе" представил преимущества для муниципалитетов от реализации совместных проектов государства и коммерческого сектора в области развития городской инфраструктуры.
"В предстоящие два года участники меморандума будут оказывать содействие разработке и реализации инфраструктурных проектов, а также способствовать распространению опыта лучших федеральных, региональных и муниципальных практик. На первом же этапе реализации меморандума холдинг и Национальный Центр развития ГЧП выделят инвестиционные проекты в области строительства высокотехнологичных медицинских центров и создания инфраструктуры современных городов, где необходимо участие "Швабе", и приступят к выполнению программы поддержки перспективных проектных инициатив", — говорится в пресс-релизе.