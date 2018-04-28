Система "Платон" не увеличила налоговую нагрузку, заявил Медведев

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев не считает, что введение системы взимания платы с грузовиков "Платон" привело к косвенному увеличению налоговой нагрузки в стране, поскольку за все годы работы системы она принесла всего 45 миллиардов рублей сборов.

"Платон", о котором вы сказали, это всего лишь 45 миллиардов рублей, причём накопленных уже за эти годы. Поэтому это точно ничего не замещает. Но это даёт возможность развивать дорожное хозяйство, планировать перевозки, снимать ту нагрузку на дорожную сеть, которая образуется, контролировать, собственно, количество машин, которое перемещается", — сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос о косвенном увеличении налоговой нагрузке в России за последние годы через неналоговые платежи.

Система "Платон" была введена в строй в ноябре 2015 года. Она предполагает взимание платы с грузовиков массой более 12 тонн. Собранные средства идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками.

Медведев уверен, что правительству удалось выполнить поручение президента РФ и воздержаться от увеличения налоговой нагрузки на экономику за последние три года. "Мы же действительно не изменили налоговую нагрузку. Были соблазны это сделать в очень сложный период. И масса идей была, и в правительство приходили, и к президенту страны, ко мне приходили, говорили: давайте здесь налоги увеличим. Но мы понимали, что это, скорее всего, ударит и по людям, и по экономике, и не сделали этого", — заявил премьер.