Стартовал прием заявок на аренду десяти участков игорной зоны "Приморье"

ВЛАДИВОСТОК, 28 апр — РИА Новости. Корпорация развития Приморского края объявила о начале приема заявок на аренду участков в игорной зоне "Приморье", сообщает администрация региона.
"На сегодняшний день аукцион является самой прозрачной процедурой для выбора инвестора, которая позволяет допустить к участию максимальное количество компаний. На данный момент на территории ИРК свободны 10 участков общей площадью 60,8 гектара. Мы планируем провести несколько аукционов, на которых будут выставлены все участки по очереди", – сообщил врио генерального директора корпорации Игорь Трофимов.
Первым лотом выставят два участка общей площадью 14 гектаров. Минимальная сумма инвестиций — 8 миллиардов рублей. Назначением участков является строительство гостиничного комплекса категории 4 звезды с казино и парковкой.
Развлекательная курортная зона "Приморье" разместилась в бухте Муравьиная под Владивостоком. Осенью 2015 года здесь состоялся запуск самого крупного казино в России Tigre de Cristal. Как сообщали власти Приморья, за два года работы казино российский бюджет получил почти 1,2 миллиарда рублей налогов.
Сегодня в рамках проекта игорной зоны заключено семь соглашений о проектах с общим объемом инвестиций более 65 миллиардов рублей. Помимо действующего комплекса с казино Tigre de Cristal здесь идет строительство строят гостиницу с аквапарком и казино Naga Vladivostok компании Naga Corp Ltd. и гостиничного комплекса с казино Selena ООО "Даймонд Форчун Холдингс Прим". Завершить строительство планируется к концу 2019 года.