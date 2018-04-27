В Поморье открыли центр поддержки экспорта

АРХАНГЕЛЬСК, 27 апр — РИА Новости. Центр поддержки экспорта открылся в Архангельской области на базе регионального дома предпринимателя, что позволит популяризировать местную продукцию и вывести ее на международный уровень и развить экспортно-ориентированный бизнес, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Создание нового центра позволит интенсифицировать участие предпринимателей Поморья во внешнеэкономической деятельности. По сути, его работа представляет собой комплекс мер, направленных на реализацию экспортного потенциала региона", — цитирует пресс-служба слова министра экономического развития Архангельской области Семёна Вуйменкова.

По его словам, в настоящее время, менее 1% предпринимателей области поставляют свою продукцию за рубеж, а причиной низкой вовлеченности регионального бизнеса во внешнеэкономическую деятельность зачастую является недостаток компетенций.

"Именно поэтому одна из важнейших задач центра поддержки экспорта — проведение маркетинговых исследований и выявление на международном рынке ниш, которые могли бы занять региональные предприниматели", — сказал глава регионального Минэкономразвития.

Вуйменков отметил, что наиболее развитые отрасли промышленности региона представляют большой интерес для зарубежных партнёров. По его словам, на внешних рынках традиционно востребована продукция лесопромышленного комплекса, машиностроительных и судостроительных предприятий региона, перспективным является и экспорт продуктов глубокой переработки биоресурсов.

Еще одним направлением деятельности центра, как отмечает пресс-служба, станет содействие в реализации инициатив представителей бизнес-сообщества. В частности, его сотрудники выполняют бесплатную подготовку презентационных материалов на иностранном языке, перевод сайтов компаний, а также проводят международную сертификацию обучающие мероприятия и индивидуальные консультации предпринимателей.

"Отдельным блоком работы Центра поддержки экспорта станет организация, проведение бизнес-миссий и выездных мероприятий, направленных на установление деловых контактов. Первая поездка состоится уже в мае: представители Архангельской области отправятся в Сербию", — добавил Вуйменков.

По его словам, в ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Архангельской области и Российским экспортным центром (РЭЦ), что придаст, по мнению министра, существенный импульс развитию в регионе внешнеэкономической деятельности.

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