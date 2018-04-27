Удмуртия предлагает провести ВСМ максимально близко к Ижевску

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) по направлению Москва-Казань, часть которой пройдет на территории Удмуртской республики необходимо расположить максимально близко к городу Ижевску, что даст мощнейший толчок для экономического развития региона, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачёв.
"На сегодняшний день рассматриваются пять различных месторасположений трассы ВСМ через Удмуртскую республику. Наше предложение эту трассу максимально близко подвести к городу Ижевску, где население составляет порядка 650 тысяч жителей, агломерация в радиусе 100 километров города — один миллион человек и мы с вами получим мощнейший толчок для развития агломерации и экономики", — сказал Горбачёв.
Он добавил, что в регионе хорошо развито оружейное производство и поэтому помимо пассажирских перевозок для Удмуртии актуальны контейнерные грузоперевозки. Также он полагает, что тот вариант трассы, который также обсуждается и предполагает расположение возле станции Кудекса, которая находится в 150 километрах от города Ижевска — "экономически необоснованный".
"Развивать в том месте маленькую деревню не тот случай, когда у нас есть хорошая экономическая зона", — сказал региональный министр.
Также он поддержал инициативу республики Татарстан о том, чтобы продлить ВСМ до станции Тихонова, что будет способствовать также экономическому развитию Удмуртской республики.
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