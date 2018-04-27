Иран предложил РЖД модернизировать еще один ж/д участок в стране

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. РЖД получили предложение от Ирана модернизировать ещё один участок железной дороги в стране, сообщил журналистам первый замглавы РЖД Александр Мишарин.
"Мы подписали контракт на Гармсар-Инче Бурун, в котором есть продолжение на другие участки. Мы получили предложение рассматривать участок Бендер-Аббас — Серахс. Мы провели переговоры с руководителем Иранских железных дорог и с ним договорились, что рассмотрим развитие этого нового участка. Это 1600 километров, половина — строительство вторых путей и весь участок — электрификация", — сказал он.
РЖД планируют во втором полугодии 2018 года начать в Иране работы по электрификации железнодорожной линии Гармсар-Инче Бурун, сообщал в интервью РИА Новости Мишарин.
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