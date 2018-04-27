Минфин США отреагировал на решение Дерипаски по En+

ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Сокращение бизнесменом Олегом Дерипаской своей доли в En+ не обязательно приведет к исключению этой компании из санкционного списка, заявили РИА Новости в американском минфине.

Так в ведомстве отреагировали на заявление En+ о том, что компания попросила ослабить санкций. При этом в компании сообщили, что Дерипаска согласился снизить свою долю ниже 50% и уйти из совета директоров.

В минфине США напомнили свои предыдущие разъяснения о том, что компанию РУСАЛ, долей в которой владеет En+, могут исключить из санкционного списка только через "лишение Олегом Дерипаской контроля над РУСАЛом и отказом от него".

"Управление (по контролю за иностранными активами минфина США — OFAC) проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждой просьбы об удалении (из санкционного списка) в каждом отдельном случае и публично не прогнозирует конкретные результаты или сценарии", — добавил представитель минфина.

Минфин США отказался говорить о возможных решениях по EN+, отметив, что сейчас у OFAC нет дополнительных рекомендаций в отношении компаний, контролируемых Олегом Дерипаской.

Аналитики, опрошенные РИА Новости, выразили мнение, что согласие Дерипаски сократить долю в En+ Group и выйти из совета директоров компании серьезно повышает шансы подконтрольного ей "Русала" выйти из-под санкций США."Этот шаг резко повышает шансы на то, что "Русал" будут осенью выведен из-под санкций. 100% уверенности, конечно, быть не может, но уже близко к тому. А дополнительно появляются неплохие шансы, что и Еn+ будет исключена из списка, хотя ранее это, мне кажется, не обсуждалось", — сказал аналитик "Финама" Алексей Калачев.

"Снижение доли в холдинге En+ позволит претендовать на снятие американских санкций. В базовом сценарии ожидается, что компании вновь получат возможность производить расчеты в долларах США и работать с прежними поставщиками и покупателями, так как с них будет снят риск вторичных санкций", — отметил аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин"."Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.

В ответ на расширение санкций группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий ограничения против американских компаний.