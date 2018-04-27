Москва и Минск обсуждают создание компании по поставкам молочной продукции

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия и Белоруссия обсуждают создание единой компании-трейдера, которая будет осуществлять поставки белорусской молочной продукции в Россию, сообщает Минсельхоз РФ.

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции некоторых белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Кроме того, в начале апреля министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил в интервью РИА Новости, что белорусские поставщики сухого обезжиренного молока "откровенно демпингуют при поставках на российский рынок" и посоветовал искать им другие рынки сбыта.

В пятницу директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко провел рабочую встречу с белорусскими партнерами по согласованию объемов поставок молочной продукции, а также вопросам контроля за ее качеством и ценой.

Куценко сообщил о необходимости совместной выработки методологии регулирования балансов и цен на молочную продукцию, изменения технических регламентов и повышения качества продукции, которые позволили бы ограничить доступ на рынок сыроподобных товаров.

Согласно сообщению Минсельхоза РФ, белорусская сторона разделяет эту озабоченность по поводу качества продукции, экспортируемой из Белоруссии.

"В результате переговоров были достигнуты договоренности по объемам большинства товарных позиций. Вопрос по оставшимся станет темой последующих консультаций, как и вопрос о создании единой компании-трейдера, которая будет осуществлять все поставки из Республики Беларусь и контроль за качеством и ценой продукции", — говорится в сообщении российского министерства.