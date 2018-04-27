ВРП Челябинской области превысит два триллиона рублей к 2034 году

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Валовый региональный продукт Челябинской области по оценкам экспертов превысит 2 триллиона рублей к 2034 году благодаря реализации проекта уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали (УВСМ), сообщил РИА Новости заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Как пояснил РИА Новости представитель пресс-службы ОАО "РЖД", проект УВСМ, входит в реализацию глобального проекта ВСМ "Евразия". Проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Евразия" соединит Европу и Китай. Общая протяженность магистрали составит 9,4 тысяч километров. (расстояние Пекин — Москва — Берлин), из которых по территории РФ — 2 тысячи 366 километров. Стоимость российского участка ВСМ "Евразия" оценивается в 3,58 триллиона рублей. В настоящее время идет проектирование участка Москва — Казань, который в будущем может стать частью ВСМ "Евразия". Начало строительства ВСМ Москва — Казань запланировано на 2018 год, ввод в эксплуатацию — на 2023 год. Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Евразия", которая соединит Европу и Китай, может завершиться в 2026 году.

"По оценке центра экономики инфраструктуры от создания и десятилетней эксплуатации УВСМ прирост ВРП Челябинской области к 2034 составит 900 миллиардов рублей. Суммарный прирост бюджетных доходов региона составит 150 миллиардов рублей", — сказал Гаттаров после круглого стола в МИА "Россия сегодня", посвященного реализация проектов пространственного развития РФ и перспективам строительства (ВСМ) Москва-Казань.

По его словам, все экономические эффекты наступают с начала стройки до десятого года эксплуатации – к 2034 году.

"Этот проект будет важен и интересен региону. Проект УВСМ по направлению Челябинск- Екатеринбург актуален, время в пути, которое займет по этому направлению по оценке экспертов составит – 1,1 час. Мы считаем, что наша дорога дает колоссальный эффект для развития двух регионов и Челябинской области и Екатеринбурга. По факту эта дорога дает нам возможность сформировать третью по величине конгломерацию из Челябинска в Екатеринбург", — сказал Гаттаров.

"Экономический эффект от проекта высочайший", — отметил Гаттаров.

По его словам, сейчас идет подсчет, сколько будет вложено денег бизнеса на один рубль вложенных денег в инфраструктуру государством в рамках государственно-частного партнёрства