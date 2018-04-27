ВРП Челябинской области превысит два триллиона рублей к 2034 году

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Валовый региональный продукт Челябинской области по оценкам экспертов превысит 2 триллиона рублей к 2034 году благодаря реализации проекта уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали (УВСМ), сообщил РИА Новости заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.
"По оценке центра экономики инфраструктуры от создания и десятилетней эксплуатации УВСМ прирост ВРП Челябинской области к 2034 составит 900 миллиардов рублей. Суммарный прирост бюджетных доходов региона составит 150 миллиардов рублей", — сказал Гаттаров после круглого стола в МИА "Россия сегодня", посвященного реализация проектов пространственного развития РФ и перспективам строительства (ВСМ) Москва-Казань.
По его словам, все экономические эффекты наступают с начала стройки до десятого года эксплуатации – к 2034 году.
"Этот проект будет важен и интересен региону. Проект УВСМ по направлению Челябинск- Екатеринбург актуален, время в пути, которое займет по этому направлению по оценке экспертов составит – 1,1 час. Мы считаем, что наша дорога дает колоссальный эффект для развития двух регионов и Челябинской области и Екатеринбурга. По факту эта дорога дает нам возможность сформировать третью по величине конгломерацию из Челябинска в Екатеринбург", — сказал Гаттаров.
"Экономический эффект от проекта высочайший", — отметил Гаттаров.
По его словам, сейчас идет подсчет, сколько будет вложено денег бизнеса на один рубль вложенных денег в инфраструктуру государством в рамках государственно-частного партнёрства