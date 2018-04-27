Дерипаска согласился уйти из совета директоров En+

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Бизнесмен Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ ниже 50 процентов и покинуть совет директоров компании, а также дал согласие на вхождение новых независимых директоров, говорится в сообщении En+.

После обсуждений с председателем совета директоров компании лордом Грегом Баркером Дерипаска "в целом согласился с предложением председателя сократить долю участия в компании до уровня ниже 50 процентов", говорится в релизе.

Дерипаска также согласился с предложением председателя уйти из состава совета и поддержал решение о назначении нескольких новых директоров, которые получат большинство в совете.

Компания продолжает работать над защитой интересов своих инвесторов, включая тех, кому принадлежит миноритарная доля.

Санкции против российского бизнеса

США в начале апреля ввели новые санкции против России, внеся в так называемый черный список (SDN-лист) несколько крупных российских предпринимателей и подконтрольные им компании. Среди прочих под санкции попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал".

Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. Минфин США дал месяц на продажу акций и долговых инструментов En+ — ограничение на операции вступает в силу 7 мая. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компанией было дано два месяца — срок истечет 5 июня. В пятницу En+ также обратилась в Минфин США с просьбой продлить срок с 7 мая до 31 октября.