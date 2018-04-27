"Газпром" надеется на конструктивные переговоры с Киевом по транзиту газа

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Времени для согласования условий транзита газа через Украину после 2019 года осталось не так много, "Газпром" надеется на конструктивные переговоры с Киевом, сообщил зампред правления компании Александр Медведев в ходе телефонной конференции.

"У нас еще время до конца 2019 года есть, но его не так много осталось, будем надеяться на конструктивные переговоры с украинскими коллегами", — сказал Медведев.

"Что касается переговоров по будущему транзиту после окончания 2019 года, то мы ожидаем предложений украинской стороны и по тарифу на транзит, и по другим материальным условиям осуществления этого транзита. Получив такие предложения, мы сможем определить и тот объем, который целесообразно будет транзитировать через Украину, и условия, относящиеся не к тарифу", — подчеркнул Медведев.