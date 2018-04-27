Производители в марте повысили цены на бензин на 3,6%, сообщил Росстат

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Цены производителей в РФ на автомобильный бензин в марте выросли по сравнению с февралем на 3,6%, цены на дизтопливо — на 0,8%, сообщил Росстат.

Цены производителей на бензин марки Аи-81—Аи-92 в марте увеличились на 2,9%, марки Аи-93—Аи-95 — на 4,1, Аи-96—Аи-98 — на 4,4%.

Удорожание бензина отмечено в 13 субъектах РФ (от 1,1% в Республике Татарстан до 6,2% в Саратовской области). В Республике Саха (Якутия) и Ленинградской области цены производителей на бензин автомобильный сохранились на уровне февраля 2018 года. В Тюменской, Сахалинской и Волгоградской областях отмечено его удешевление на 1,4-2%.

Также в марте в 20 субъектах РФ отмечалось повышение потребительских цен на бензин автомобильный, из них в Республике Тыва – на 1%, Ивановской области – на 0,5%. Снижение цен на бензин наблюдалось в 10 субъектах РФ, в том числе в Забайкальском крае – на 1,4%, Севастополе – на 0,7%, Республике Крым – на 0,6%. В Москве и в Санкт-Петербурге потребительские цены на бензин автомобильный за прошедший месяц не изменились.

Также в марте цены производителей на сырую нефть снизились на 6,9% (с начала года – на 0,1%), тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом выросли на 0,2% (с начала года – на 3,2%).