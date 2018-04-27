Матвиенко: необходимо активизировать работу над законами о цифровизации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Для реализации государственной программы цифровизации необходимо создать специальную межведомственную рабочую группу с участием экспертов, которая занялась бы разработкой соответствующего пакета законопроектов, хорошо было бы для ускорения процесса "закрыть их на полгода в отдельном здании", заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей в Петербурге.

"Для реализации государственной программы цифровизации предстоит принять солидный пакет законов, если мы пойдём по обычному пути их согласования в ведомствах, то потеряем время, а мы должны работать на опережение. Можно было бы создать специальный организационный механизм в виде межведомственной рабочей группы с участием экспертов. Тогда будет результат", — заявила она, обращаясь к президенту Владимиру Путину.

Спикер предложила для большей эффективности рабочей группы "закрыть ее на полгода в каком-нибудь отдельном здании и не выпускать, пока все не будет готово".

"Иначе, боюсь, процесс затянется надолго", — считает Матвиенко.

Она предложила также использовать в этой сфере международный опыт.

В свою очередь спикер Владимирского законодательного собрания Владимир Киселев отметил, что в последнее время для развития цифровой экономики было много сделано, но проблемы остаются.

"В первую очередь, это медленное развитие отечественной микроэлектроники и программно-аппаратного обеспечения. Есть предложение предоставить дополнительные налоговые и другие преференции производителям и разработчикам в сфере микроэлектроники и IT-технологий, организациям фундаментальной и прикладной науки, а также малым инновационным предприятиям при вузах. Необходимо также принять жесткие меры для выполнения плана госзакупок отечественного программно-аппаратного обеспечения. Сейчас надо интегрировать задачи, стоящие перед регионами в сфере IT-технологий, в федеральные планы и программы, определив пилотную группу регионов для первоочередного перехода на отечественное оборудование", — сказал Киселев.

Он также выделил проблему дефицита кадров в сфере цифровой экономики.

"Она особенно актуальна для малых городов и сел. Есть предложение включить в федеральные стандарты специальные компетенции, необходимые для развития цифровой экономики в нашей стране", — сказал Киселев.